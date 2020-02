Aladdin: live-action da Disney vai ganhar sequência com história original

O live-action 'Aladdin, da Disney, estrelado por Will Smith, foi um grande sucesso. Com mais de 1 bilhão de dólares arrecadados em bilheteria nos cinemas, o filme ganhará continuação. Segundo a Variety, o filme já está em desenvolvimento.

O desenho original de 1992 chegou a ganhar uma sequência dois anos depois, denominada “O Retorno de Jafar”. No entanto, o novo longa não deve seguir a mesma trama. Segundo a Variety, a animação terá uma história totalmente original.

Não se sabe ainda a respeito do elenco principal, que no primeiro filme contava com Will Smith, Mena Massoud e Naomi Scott, respectivamente como Gênio, Aladdin e Jasmine.

O novo live-action será lançado também nos cinemas, não sendo apenas uma produção exclusiva do Disney+.

Com informações, Vix.