Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta Concertos de Verão

A Orquestra Sinfônica do Paraná inicia o ano com duas apresentações gratuitas no Museu Oscar Niemeyer. Os Concertos de Verão ocorrem no vão do museu neste domingo (16), 16 horas, e quarta-feira (19), 18 horas, com seu repertório clássico como Mozart e Beethoven.

A Orquestra Sinfônica do Paraná terá como regente o maestro-titular da Orquestra Acadêmica do Mozarteum Brasileiro e principal maestro convidado da Orquestra Sinfônica de Goiânia, Carlos Moreno.

O concerto tem como objetivo aproximar cada vez mais a plateia e os músicos, eliminando a barreira criada pelo palco e criando assim um ambiente intimista para todos aproveitarem ao máximo o espetáculo.

Considerada por muitos como uma das obras-primas de Mozart, o concerto começa com a abertura das Bodas de Fígaro, e logo é seguida por pela abertura de Egmont escrita em 1787, por Ludwig van Beethoven. Grandes compositores como Antonín Dvorák e Johannes Brahms também serão contemplados no concerto que terá como desfecho uma obra autoral do maestro Carlos Moreno e a grandiosa Marcha Radetzky, de Strauss.

SERVIÇO:

Concertos de Verão

Datas: Domingo (15), às 16 horas; e quarta-feira (19), às 18 horas.

Local: Museu Oscar Niemeyer - Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico – Curitiba – Paraná. Ingressos gratuitos.