Fãs de 'La Casa de Papel' terão oportunidade de simular roubo a banco como na série

Os fãs de “La casa de papel” terão a oportunidade de participar de uma experiência semelhante à trama da terceira temporada da série. A simulação em realidade virtual será do momento em que a turma liberada por Salvador/Sergio Marquina (Álvaro Morte) rouba o Banco da Espanha.

O cenário acontecerá no Edifício do antigo Banco de São Paulo, prédio tombado pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico), no centro de São Paulo.

“É uma das séries internacionais mais bem-sucedidas e com uma recepção especial aqui no Brasil, então queríamos trabalhar para oferecer aos fãs da série a oportunidade de participar dessa experiência imersiva”, diz Ignacio Bachiller Ströhlein, CEO da Fever, (empresa de tecnologia).

A experiência está prevista para abril, sem data definida. Os ingressos podem ser adquiridos através do site 'La Casa de Papel Experience', e os valores variam de R$ 75 a R$ 150 reais.

Em parceria com Netflix, a empresa de tecnologia 'Fever' também terá espaço semelhante em Paris, na Casa da Moeda (La Monnaie), e em Madri, no Palácio de Alhajas, no mesmo período.

A famosa série conta a história de um grupo de assaltantes que invade a Casa da Moeda espanhola para imprimir bilhões de euros, contada em duas temporadas.

Em 2018, a obra levou o Emmy Internacional de melhor drama. A quarta temporada já foi confirmada pela plataforma de streaming, mas sem data de estreia.

Com informações, Diario de Pernambuco.