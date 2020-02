Para combater a dengue, Beto Preto recusa convite para participar de evento na Itália

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, resolveu não aceitar um convite para viajar até Bolonha, na Itália, na próxima semana. A cidade italiana será palco de um workshop de pesquisa e práticas de saúde coletiva.

Mesmo com a autorização do governador Ratinho Junior para a as passagens de avião e diárias de hospedagem, Beto optou por não ir, por conta da situação da dengue no Paraná, tida por ele como "muito séria". Por isso, ele agradeceu o convite para participar do evento internacional, mas declarou que ficará no Paraná, já que o momento agora é de intensificar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti em todo o Estado.