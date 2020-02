Fãs acusam Jim Carrey de assédio após cantada em uma repórter

O ator Jim Carrey foi acusado de assediar uma jornalista durante entrevista de divulgação que promovia "Sonic: O Filme", produção que estreou nesta quinta-feira (13) em todos os cinemas brasileiros, e tem o ator como o vilão Dr. Robotnik.

Em conversa com a jornalista Charlotte Long, do site 'Heatworld', o ator canadense soltou uma cantada quando a repórter questiona Carrey sobre o que ainda falta em sua “lista de desejos”, ele responde: “Só você”, com um sorriso.

A jornalista dá risada e Carrey acrescenta: “só isso. Tudo o mais já foi feito”. Charlotte responde que não sabe o que dizer. “Só aceite”, completa Jim Carrey, e os dois seguem com a entrevista.

Enquanto algumas pessoas viram a situação como uma piada, outras entenderam se tratar de um caso de assédio.

O trecho pode ser visto no vídeo abaixo, a partir de 1min40s:

A jornalista, no entanto, não se pronunciou sobre o caso.



Com informações, Jovem Pan.