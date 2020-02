Depois de polêmica com visual, "Sonic - O Filme" estreia nos cinemas

Depois de ter sido adiado mais de uma vez por conta de grande reprovação do público com relação ao visual do personagem, chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (13) "Sonic- O Filme".

No filme, Sonic tem uma missão: salvar o planeta das mãos do terrível Dr. Robotnik (Jim Carrey). É na sua amizade com o policial Tom Wachowski (James Marsden) que o ouriço ganha forças para impedir que o gênio do mal domine a humanidade. O filme é repleto de cenas de ação e mesmo em meio a uma batalha, aposta em momentos cômicos dos personagens.

O live-action tem direção de Jeff Fowler, e a voz do pequeno ouriço é dublada no Brasil por Manolo Rey.

Além disso, o filme promete agradar não somente ao público infantil, mas também aos adultos que podem se sentir curiosos para conferir as aventuras do famoso personagem do mundo dos games.

Com informações, Bol.