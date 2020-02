Família é flagrada carregando a sogra no porta-malas do carro, em Santa Catarina

Uma cena inusitada foi flagrada pela Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina na SC-401, em Florianópolis, nesta quinta-feira (13) de manhã. Uma família de argentinos que passava na rodovia foi flagrada carregando a sogra no porta-malas do veículo.

Eles foram abordados em Santo Antônio de Lisboa após denúncias de outros motoristas. Segundo a polícia, a mulher estava no meio de vários objetos de praia dentro do porta-malas e inclusive tentou se esconder com um cobertor. Além disso, no banco de trás do carro uma criança estava fora da cadeirinha.

A família disse que queria economizar e fazer apenas uma viagem de carro até a praia, por isso excedeu o limite do veículo.

Com as duas infrações registradas para o motorista, os argentinos foram liberados pelos policiais depois que corrigiram a situação. Metade da família seguiu viagem no carro, enquanto os outros continuaram o caminho em um carro por aplicativo.

A polícia alertou que carregar passageiros no porta-malas é uma infração de trânsito e também coloca a pessoa em risco.

Com informações NSCtotal.