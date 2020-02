Obras em Apucarana elevam atendimento de esgoto para mais de 80%

Estão sendo finalizadas as obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto de Apucarana (Vale do Ivaí). O investimento foi de R$ 100 milhões, aplicados desde 2013, garantindo o abastecimento de 100% da população urbana e dos distritos de Vila Reis e Pirapó. O índice de atendimento com o serviço de esgoto saltou de 23% para mais de 80%.

O prefeito Junior da Femac (Sebastião Ferreira Martins Junior) levou parte do seu secretariado para conhecer as obras que vão melhorar ainda mais a qualidade de vida da população. A visita foi quarta-feira (12). “A ampliação do abastecimento de água impacta na saúde, no desenvolvimento industrial e comercial da cidade”, afirmou o prefeito.

Segundo ele, todo este trabalho de parceira da prefeitura com a Sanepar, levando água, coletando e tratando o esgoto, faz com que Apucarana tenha segurança para se desenvolver nas áreas econômica, social, da construção civil, garantindo o bem-estar de todas as famílias.

“A Sanepar garante a entrega da água para abastecimento com quantidade, qualidade e regularidade. De domingo a domingo, 24 horas por dia”, afirmou o gerente-geral da Sanepar na região, Rafael Malaguido. Ele destacou o trabalho da equipe comandada pelo gerente regional, Luiz Carlos Jacovassi, e a vantagem da evolução tecnológica na gestão operacional, que permite o monitoramento remoto de todo o sistema em tempo real.

OBRAS – As obras vão ampliar em mais 2 milhões de litros a capacidade de reservação de água no município. O sistema também recebeu sete novas estações elevatórias para levar água para as regiões norte, por meio do Sistema Raposa, e sul e oeste, com a adequação do Poço 28, do Sistema Jaboti.

Está em etapa final a obra da Estação Elevatória de Esgoto CMEI Catuaí, que vai atender 200 crianças. O centro de educação infantil deve ser inaugurado no próximo ano. A secretária de Educação de Apucarana, Marli Fernandes, falou sobre a importância das obras. “Temos um consumo de água elevado porque atendemos todos os dias cerca de 12 mil e 500 crianças, distribuídas em 24 CMEIs e 36 escolas”.

BENEFICIADOS – Dona Malvina Boturi de Mendonça, moradora há 20 anos da Rua Sussumu Shimura, está muito satisfeita com as obras de ampliação da rede de esgoto na região Sul de Apucarana. “A rede de esgoto vai substituir a fossa. Toda vez que enchia, tinha que pagar para esvaziar. Agora vai melhorar muito”, disse.

O vizinho dela, Adeval da Silva, afirmou que agora vai ficar 100%. “Faz bem para a saúde, para a cidade, e faz bem para o povo”. Ele está pronto para aterrar a fossa e já instalou a caixa de gordura. “Quero evitar entupimento, já a rede passa por baixo da casa”, contou.