Memes inspiram fantasias de carnaval

Com que roupa eu vou?' Ainda não decidiu com que roupa vai para os bloquinhos? A inspiração para os looks surge das situações mais simples a inusitadas. São memes, brincadeiras com personagens, fantasias engraçadas, sátiras ou coisas que encontramos nas redes sociais. O importante é não ter medo de inovar e "causar". E, em clima da folia, fizemos uma seleção de memes que podem ser usados neste Carnaval.



“Central Gay de Cancelamento”

Se você não usa redes sociais, principalmente o Twitter, a expressão pode ter soado meio confusa. Mas é isso mesmo: faz um tempo, as pessoas passaram a usar o termo "Cancela!" Virou modinha, principalmente entre os mais jovens. Se alguém pisou na bola, então ‘cancela’.

“Preciso ou procura-se de um Sugar Daddy”

O que parecia só meme, se tornou um sonho de consumo para muitos, o fenômeno sugar daddy se propaga pela internet — por meio de sites de relacionamento como o Universo Sugar. Com a popularização deste termo na internet, surgiram vários memes e brincadeiras de pessoas que dizem querer um Sugar Daddy para patrociná-las.

A camisa do Jacquin

O chef e apresentador Erick Jacquin é o mais novo vício da internet brasileira. Talvez você tenha visto nos últimos dias uns memes do chef Erick Jacquin, aquele do ‘MasterChef Brasil‘, discutindo com um dono de restaurante a respeito de um freezer desligado. Jurado do 'MasterChef Brasil' passou um sufoco no 'Pesadelo na Cozinha' e cena virou meme.

‘Fantasia de Pyong’ - Camisa e short preto

Parece até que o short e camisa preta do participante do Big Brother Brasil 20, Pyong Lee, viraram parte do corpo dele. O hipnólogo só usa roupas pretas! O look do dia é sempre montado por uma camiseta básica e um shorts, bem monocromático.

Tiaras com 'memes'

As tiaras com memes vão reinar nos bloquinhos.Com frases que vão de temas políticos, a memes, o que realmente importa é elas estarem cheias de brilho e chamarem atenção.