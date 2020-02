Copel completa 200 mil km em redes de distribuição

A extensão das redes que levam energia para movimentar a economia e proporcionar conforto na cidade e no campo acaba de completar 200 mil quilômetros, no Paraná. Este é o ativo que a Copel mantém e opera para atender quase 4,8 milhões de ligações em sua área de concessão.

A marca foi atingida no início do ano, com uma obra de melhoria na área urbana do município de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. Foram 33 quilômetros de rede construída para reforçar o atendimento aos bairros Abranches e Cachoeira. O próximo passo naquela região será a instalação de um religador monofásico, possibilitando a automação de parte rede.

De acordo com a superintendente de Engenharia da Expansã, Andrea Brotto Bertolin, os esforços são direcionados para a execução das obras que possibilitem melhoria da qualidade do fornecimento de energia, buscando aumentar a robustez e a confiabilidade da rede.

Para este ano, o programa de investimentos da Copel Distribuição prevê a aplicação de R$ 1,73 bilhão em obras. “Este ano estamos priorizando a utilização de cabos protegidos também nas áreas rurais, através do programa Paraná Trifásico”, comenta.

Em 2019, foram conectadas 75 mil novas unidades consumidoras de energia no Paraná, o que representou um aumento de 1,6% no número de ligações. Para possibilitar o atendimento aos novos domicílios e também ao aumento da demanda por carga, foram construídos 1.597 quilômetros de novas redes de média e alta tensão.