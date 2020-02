Carretas do Conhecimento qualificam mais 44 trabalhadores

As Carretas do Conhecimento qualificaram mais 44 trabalhadores paranaenses para o mercado de trabalho – desta vez na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). O secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, certificou os formandos do curso de Manutenção de Motocicletas nesta quarta-feira (12), na Paróquia Santa Edwiges, em Curitiba.

“O trabalhador que está bem preparado, que estuda e se aprimora, tem chances de conseguir um emprego melhor. E é isso que estamos fazendo por meio das Carretas do Conhecimento, formando profissionais para o mercado do trabalho”, disse o secretário.

Para a formanda Patrícia Regina Laskoski, a oportunidade foi “incrível”. “Eu tenho uma filha pequena, dividir os estudos com os cuidados em casa foi um grande desafio e no final deu tudo certo. Hoje saio com essa certificação, e com mais facilidade para se encaixar no mercado de trabalho”.

Leprevost falou sobre os formandos que tiveram extrema dedicação em um curso complicado. “Parabenizamos aqui todoscom uma turma mista, entre homens e mulheres. Isso mostra que hoje as mulheres estão se preparando tanto quanto os homens e são capazes de desenvolver trabalhos como montagem e desmontagem de motocicleta”.

CURITIBA - Em Curitiba 20 bairros receberão as Unidades Móveis em 2020, que qualificarão mais de 1.100 mil trabalhadores da capital no Alto Boqueirão, Bairro Alto, Boqueirão, Cajuru, Campo Comprido, Campo do Santana, Caximba, Centro, Cidade Industrial, Fazendinha, Novo Mundo, Parolin, Pilarzinho, Pinheirinho, Prado Velho, Santa Cândida, São Braz, Sítio Cercado, Santa Felicidade, e Xaxim.

O projeto, desenvolvido pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, foi lançado em 2019 pelo governador Ratinho Junior e conta com parceria da Volkswagen do Brasil, Fundação Volkswagen e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-PR).

MORRETES - Em Morretes mais 41 trabalhadores vão receber certificação nesta sexta-feira (14), às 18h, na Rua Santos Dumont, 108, no prédio da Ação Social, em frente ao Hospital de Morretes.