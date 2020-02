Menino de 2 anos morre com sinais de espancamento, em Cruzeiro do Oeste

Um menino de dois anos morreu na noite de quarta-feira, em Cruzeiro do Oeste, no noroeste do Paraná, com sinais de espancamento, segundo a Polícia Militar do Paraná (PM-PR).

De acordo com a PM, o tio do menino, de 28 anos, foi preso suspeito do crime.

A polícia informou que a criança morava com os tios, que possuíam a guarda dela. A tia dela saiu de casa para ir ao mercado e, quando voltou, encontrou a vítima desmaiada.

O Samu foi acionado para socorrer a criança, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu ao chegar ao hospital.

Segundo a PM, o tio nega o crime, mas ele foi preso por ser o responsável pelo menino no momento em que ele foi encontrado ferido.

A polícia informou que uma perícia será realizada para confirmar o espancamento.

A Polícia Civil investiga o caso.

(G1)