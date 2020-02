Coritiba sofre pela quinta vez seguida com eliminação precoce na Copa do Brasil

O Coritiba foi eliminado logo na primeira fase da Copa do Brasil, com a derrota por 1 a 0 para o Manaus. Esse é o quinto ano seguido que o Coxa é eliminado até a terceira fase da competição nacional e o segundo que perde ainda na estreia. Em 2019, a derrota foi para o modesto URT-MG por 3 a 2.

Para o atacante Robson, a eliminação para o Manaus aconteceu em um lance ‘infeliz’ da defesa coxa-branca. “Acredito que a gente mandou na maioria do jogo, mas levou um gol em um lance totalmente infeliz de rebatida de bola. Foi um gol parecido com o sofrido no último jogo. Agora é esfriar a cabeça e o ano apenas começou”, declarou, em entrevista à Banda B ainda na saída do gramado da Arena da Amazônia.

A eliminação nas fases iniciais da Copa do Brasil vem sendo rotina nos últimos do Coritiba. Desde que chegou à final em 2011 e 2012, quando perdeu para Vasco e Palmeiras, respectivamente, o Coxa não passou das oitavas de final da Copa do Brasil. A melhor foi campanha em 2014 na derrota nos pênaltis para o Flamengo.

O Coxa também caiu para o Nacional-AM na segunda fase da Copa do Brasil de 2013, com direito a goleada sofrida no jogo da ida por 4 a 1, em Manaus, para Juventude e ASA-AL também na segunda fase em 2016 e 2017, respectivamente, e para o Goiás na terceira fase em 2018.

