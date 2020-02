Noah Centineo relembra do vício em drogas: "Época sombria da minha vida"

O ator Noah Centineo, o grande protagonista de 'Para Todos os Garotos que Já Amei', revelou em uma entrevista para a 'Harper's Bazaar' o seu vício em drogas há 3 anos atrás. Ele contou que dos 17 até os 20 anos usou todos os tipos de drogas para tentar aliviar uma tristeza profunda.

"Não havia muitas drogas que eu não usasse. Eu nunca injetei nada, o que é ótimo. Eu fumei muitas coisas. Eu estava muito triste. Foi uma época sombria da minha vida", declarou.

Porém, tinha dias que o astro queria apenas ficar com os amigos em vez de ir a festas. " Na época, o que mais gostávamos de fazer era usar ecstasy e conversar por cinco horas e chegar ao fundo de algumas questões existenciais e filosóficas realmente profundas".

Na entrevista, Noah ainda revelou que reprimiu muitas emoções quando os pais se separaram e ele foi morar com a mãe em um quarto de hotel, aos 15 anos.

Na conversa o ator também admitiu que está limpo há dois anos e explicou o que faz para afastar pensamentos negativos.

"Eu surto muito. Gosto de banhos longos, meditação, escrever em diários. Falo bastante comigo mesmo se estou bravo com algo que fiz. Eu realmente grito comigo, olhando para o espelho do meu quarto. Tipo, 'Cara, pare! Isso é inaceitável, você é melhor que isso!'. Eu me culpo por muitas coisas, mas também consigo me tirar delas".

Com informações, Uol.