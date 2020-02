Aos 51 anos, Jennifer Aniston diz que ainda tem sonho de ser mãe

A atriz Jennifer Aniston, eterna Rachel do seriado "Friends", celebrou seus 51 anos de idade nesta última terça-feira (11).



Em entrevista para a 'Interview Magazine', feita por Sandra Bullock, Aniston comentou sobre seus planos para o futuro, entres eles a maternidade. “É como uma imagem na minha cabeça, ouço o oceano, vejo o oceano, ouço risadas, vejo crianças correndo, ouço gelo em um copo, sinto o cheiro de comida. É essa a imagem feliz que tenho na minha cabeça”, comentou a atriz.

Recentemente, surgiram possíveis boatos de que a atriz teria retomado o relacionamento com o ator Brad Pitt, com quem foi casado durante 5 anos. Os dois se encontraram nos bastidores do SAG Awards, em Los Angeles, no dia 19 de janeiro deste ano, e foram alvos de flashes.

Uma fonte próxima à atriz disse ao jornal 'The Sun' que não acha que Aniston tenha “deixado de amar” Pitt, mesmo após ele a ter deixado para ficar com Angelina Jolie. “Demorou muito tempo, mas ela o perdoou por tudo. O perdão tem sido uma grande parte para eles seguirem em frente.”

Com informações, Banda B.