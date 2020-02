UTFPR lança edital de seleção para complementar lista de espera do Sisu

A UTFPR publicou nesta quarta-feira (12) o edital de Complemento da Lista de Espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), destinado aos candidatos que não conseguiram se classificar na lista e que tenham interesse em concorrer aos cursos com vagas disponíveis após a realização da 2ª chamada do Sisu.

As inscrições devem ser feitas diretamente na página do Sisu-UTFPR, no período de 13 a 28 de fevereiro.

O seletivo abre a participação mesmo aos candidatos que não se inscreveram no Sisu. Primeiramente, serão selecionados os candidatos que escolherem concorrer com a nota do Enem 2019. Na sequência, os candidatos que escolherem concorrer com a nota do Enem 2015, 2016, 2017 ou 2018 e, finalmente, os candidatos que optarem por concorrer apenas com o rendimento escolar informado no histórico escolar do ensino médio.

A classificação irá subsidiar e complementar a relação de convocados para a chamada nominal do Sistema, sendo respeitada a atual ordem de classificação da lista de espera.

Serão classificados candidatos para o complemento da lista de espera dos 13 câmpus da UTFPR: Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo. O quadro de cursos e vagas disponíveis será publicado no dia 3 de março.

Para mais informações, acesse o edital de complemento da lista de espera e a página do Sisu na UTFPR.