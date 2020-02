PR-445 terá interdição parcial até este sábado (15)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a PR-445 será parcialmente interditada a partir de hoje (12), para realização de serviços da obra de restauração e duplicação da rodovia.

O tráfego de veículos será realizado no sistema Pare e Siga, do Km 62 ao Km 63, entre o posto do Batalhão da Polícia Rodoviária e o Viaduto do Cegonha, com liberação do tráfego ao final de cada dia. Os serviços devem ser concluídos até este sábado (15). A interdição é necessária para realização dos serviços de aterro do acesso à localidade de Selva.

OBRA – As obras neste trecho de 15,3 quilômetros da PR-445, entre Londrina e Irerê, devem ser concluídas no segundo semestre deste ano. O investimento é de R$ 93,4 milhões.

E já está em andamento a licitação para contratar uma empresa para elaborar o projeto executivo de engenharia de duplicação e restauração da PR-445 entre Irerê e Mauá da Serra, em uma extensão de 49,70 quilômetros. O investimento previsto para este projeto é de R$ 5,6 milhões.