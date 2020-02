Polícia Civil faz operação de combate a furtos e roubos de veículos

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em combate a furtos, roubos e receptação de veículos, em Matinhos, no Litoral do Estado. A operação foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (12), em continuidade a ação realizada no último sábado, na região.

Durante as buscas dois motores com adulteração de sinal vincular foram apreendidos. O trabalho faz parte das ações do Verão Maior.Policiais civis em solo e a bordo no helicóptero da PCPR realizaram buscas em endereços relacionados a pessoas envolvidas com receptação de veículos.

Segundo investigações, os suspeitos aceitavam carros, motos e peças veiculares provenientes de crimes em troca de drogas. Os motores apreendidos serão encaminhados para a perícia. As investigações iniciaram há aproximadamente dois meses. Outras ações como essa continuarão em Curitiba e Região Metropolitana de Curitiba e Interior do Paraná.