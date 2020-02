Projeto da sede da Sanepar concorre a prêmio internacional

O projeto do prédio da nova sede administrativa da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), em Curitiba, é finalista em um prêmio internacional de automação. Ele está entre os cinco melhores do mundo e concorreu com mais de 2.000 projetos na categoria Energy Global. O anúncio do vencedor será feito durante a cerimônia do KNX Awards 2020, no dia 10 de março, na Feira Light + Building Fair, em Frankfurt, na Alemanha.

Esta é a 13ª edição do prêmio, que reconhece os melhores projetos inteligentes no mundo inteiro. São oito categorias. O KNX é um protocolo aberto utilizado em âmbito mundial e direcionado a aplicações em automação residencial e predial, atendendo a uma demanda por conforto e funcionalidade na gestão de sistemas de ar-condicionado, iluminação e segurança.

O projeto da Sanepar foi desenvolvido pela empresa Arqtech Automação, de Cascavel, e é baseado em princípios de eficiência energética e sustentabilidade. Ele atende às normas da certificação internacional LEED (Leardership in Energy and Environmental), em nível Gold, que representa uma pontuação máxima de pré-requisitos (práticas obrigatórias) e créditos (recomendações) para ser uma construção verde.

Os quase mil empregados que dividem atualmente os 9.600 metros quadrados de área construída têm à disposição um sistema de placas fotovoltaicas (sistema solar), que alimenta um processo alternativo de geração de energia. E têm também sistemas de armazenamento e de utilização da água de chuva, de iluminação e de climatização automatizados. Além disso, há piso e forro especiais, que garantem conforto termoacústico, e vidros que filtram os raios solares e reduzem a temperatura interna.