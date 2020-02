Bebê que faz cosplay de famosos e personagem viraliza na internet

O bebê Leo, de apenas oito meses, coleciona milhares de likes em sua conta pessoal no Instagram. Isso porque o pequeno aparece fantasiado de alguns personagem ou celebridade a cada "mêsversário". Ele já se exibiu de Batman, Michael Jackson, Agostinho Carrara, de "A Grande Família", uma Paquita da fase clássica do "Xou da Xuxa", Zezé (o bebê de "Os Incríveis"), o Rei Roberto Carlos e até o mito Freddie Mercury.



Essa brincadeira veio dos pais, a empresária Isabela Mate, 21 e Luan Assis, 29. "Somos pessoas engraçadas. Quando pensamos em criar um Instagram para ele, depois de decidir se valia a pena a exposição, pensamos: 'o que podermos fazer de diferente?', explica a mãe.

O perfil foi criado em julho, quando Leo tinha apenas um mês. Hoje a conta tem mais de 54 mil seguidores, com alto engajamento a cada publicação. Além das fotos, o pequeno aparece também em vídeos de piadas.

As publicações mais curtidas até o momento são as de Roberto Carlos, que ganhou peruca colorida no Photoshop, Agostinho Carrara, com seu relógio dourado e calça xadrez, e Freddie Mercury, com direito a peito cabeludo "cenográfico" e dentes editados.



"Nunca quisemos ganhar dinheiro com isso. Até porque a lei proíbe publicidade com bebês. É algo que fazemos para o Leo, que queremos fazer até que ele complete um ano, diz a mãe.

"Depois ou ele vai ter raiva da gente ou vai dar muita risada. Se ele puxar nosso humor, acho que vai gostar, sim", finaliza.



Com informações, Uol.