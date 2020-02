Grávida de sete meses mata marido com facada no coração: “Cansada de apanhar”

Uma mulher, de 26 anos, grávida de sete meses foi presa no início da noite desta terça-feira (11) após matar o marido, de 42 anos, com uma facada no coração em uma residência na Rua Barcelona, bairro Novo Horizonte, região Sul da capital de Rondônia. A mulher alega que já estava cansada de apanhar.

As informações são de que o casal se mudou recentemente para a casa, que era alugada. Segundo vizinhos, desde então as brigas eram constantes. Hoje, o casal teria passado o dia em discussão, que foram ouvidas por vizinhos.