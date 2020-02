Gaeco cumpre mandados de prisão e de busca no Paraná 

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, cumpre nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, cinco mandados de prisão temporária e 18 de busca e apreensão em Paranacity e em municípios próximos, todos no Noroeste do estado. Realizada no âmbito da Operação Coleta, a ação tem como alvo dois ex-secretários do Município, um advogado contratado e dois empresários.

As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Paraná, que também determinou que a atual prefeita de Paranacity não tenha contato com testemunhas e demais investigados.

Desvio de dinheiro – A Operação Coleta investiga a atuação criminosa de servidores e empresários que teriam se utilizado de empresas para o desvio de dinheiro público. Segundo as investigações, empresa contratada para fazer conservação e limpeza recebia valores referentes à prestação do serviço, mas o Município pagava diretamente a funcionários particulares da empresa de limpeza, principalmente em reclamatória trabalhista. Além disso, dentro do esquema montado, um posto de combustíveis emitia notas falsas para justificar a retirada de dinheiro e os pagamentos indevidos pela prefeitura.

Dos 18 mandados, 12 estão sendo cumpridos em Paranacity e os demais nos seguintes municípios: Itaguajé (1), Bela Vista do Paraíso (2), Maringá (2) e Paranavaí (1). São alvos das buscas gabinetes, o setor de recursos humanos e o de licitações da prefeitura de Paranacity, o prédio da Secretaria Municipal de Obras, além de quatro empresas, dois escritórios de contabilidade e dez residências.