"Entre Realidades" é o filme da Netflix que está deixando todo mundo paranoico

Na última sexta-feira (7), a Netflix lançou o filme 'Entre Realidades'. A Obra protagonizado por Alison brie, retrata uma história peculiar, e isso tem mexido com o coração do público.



O longa acompanha Sarah, uma jovem que começa a passar por alucinações que a fazem questionar a realidade. Brincando com teorias da conspiração, ações sobrenaturais e com as condições humanas.



“Entre Realidades” estreou no Festival de Sundance e o roteiro é assinado por Jeff Baena, de “A Vida Depois de Beth”, e por Alison Brie, de “Glow”, que também faz o papel de Sarah no longa.

No Twitter, o público se mostrou bem confuso. Veja os comentários:

Assisti um filme agora no Netflix Entre Realidades, tu é doido meu amigo respeite viagem

entre realidades é literalmente um delírio misturado com sentimentos de achar que a personagem tem esquizofrenia paranóide e ao mesmo tempo te fazer transitar entre acreditar na realidade dela, não dá pra saber se foi real ou não, é um delírio

