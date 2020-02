Tiago Leifert é criticado na web por revelar informações externas no BBB

Não é de hoje que o público do BBB20 se incomoda com a postura do apresentador Tiago Leifert no comando do reality show. Em diversas situações ele é criticado, seja por “passar pano” em algumas situações, por interferências no jogo, ou pelas informações que revela aos confinados.

Na última noite desta terça-feira (11), o apresentador revelou informações sobre Lucas Chumbo, primeiro eliminado da edição. Ele contou que o ex-participante venceu um campeonato de surf.

No mesmo dia, durante a programação, Tiago também foi acusado de “passar pano” para as atitudes machistas cometidas por Hadson, eliminado da semana. Em seu discurso, ele teria relacionado o machismo do ex-jogador ao comparar tais atos com “jogar bola”.

“As pessoas ainda se chocam que o Tiago comparou machismo e jogar bola e estratégia? Esqueceram o que ele falou da campeã do ano passado sobre a coragem e a ousadia de ser real? Isso é ele. A essência dele. Sempre foi. E não há também capacidade para elaborar um discurso. Fim”, comentou um internauta.

As pessoas ainda se chocam que o Tiago comparou machismo e jogar bola e estratégia? Esqueceram o que ele falou da campeã do ano passado sobre A CORAGEM E A OUSADIA DE SER REAL? Isso é ele. A essência dele. Sempre foi. E não há tb capacidade para elaborar um discurso. FIM #BBB20 pic.twitter.com/t0YbNk4SON

— Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 12, 2020

Meu sonho é o Bial voltar pro BBB e eliminar o Tiago Leifert “Vem manipular o jogo aqui fora, Tiago!!” #BBB20 pic.twitter.com/1kQvJaOiQJ

— Gabriel Campos (@gabscmps) February 12, 2020



Com informações, Metrópoles.