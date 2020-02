Daniel Alves tem o carro furtado na zona oeste de São Paulo

O lateral direito do São Paulo, Daniel Alves, teve o carro roubado no final da noite desta última terça-feira (11). O veículo era uma Mercedes Benz GLE40, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo (SSP).

Segundo informações da Polícia Militar, dois bandidos armados abordaram o manobrista do atleta quando este já estava em um estacionamento e fugiram no veículo que havia sido entregue minutos antes pelo lateral ao manobrista.

O jogador do São Paulo compareceu ao 14º DP, em Pinheiros, e registrou um boletim de ocorrência. A Polícia Civil irá requisitar imagens de câmeras de segurança do estacionamento para tentar identificar os dois criminosos.

Com informações, R7.