Polícia Civil prende empresários suspeitos de fraudar licitações públicas em municípios

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou operação contra fraudes em licitações públicas, na segunda-feira (10). Dois empresários de Curitiba, que atuavam no ramo de dedetização, foram presos preventivamente. Eles são suspeitos de fraudes em diversos municípios nos estados do Paraná e Santa Catarina.

Além dos mandados de prisão preventiva, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em endereços relacionados à empresas que estariam envolvidas nas fraudes.

MANDADOS JUDICIAIS

- Curitiba: dois mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão;

- São José dos Pinhais: um mandado de busca e apreensão;

- Fazenda Rio Grande: um mandado de busca e apreensão;

- Paranaguá: três mandados de busca e apreensão;

- Ponta Grossa: um mandado de busca e apreensão.

As investigações, que duraram mais de 6 meses, permitiram à PCPR colher elementos probatórios relacionados a diversos crimes de fraudes em licitações, corrupção ativa e associação criminosa, praticados pelo grupo criminoso em diversos municípios dos estados do Paraná e de Santa Catarina.

A PCPR apurou que o grupo criminoso estaria agindo há alguns anos em licitações de serviços de dedetização e limpeza de caixas d’águas, combinando previamente os valores que seriam ofertados na disputa. Assim seriam violados os objetivos das concorrências públicas, que buscam assegurar a igualdade de oportunidades entre os participantes e o menor valor para o poder público.

Segundo os investigadores, aqueles participantes que se negavam a participar do esquema eram ameaçados e até agredidos pelos integrantes do esquema criminoso.

Os procedimentos investigatórios seguiram à fase de interrogatórios e instrução com documentos para posterior encaminhamento à justiça a fim de que os investigados sejam responsabilizados.