Esposa de Pyong apaga fotos e ganha 300 mil seguidores

Sammy Lee, esposa de Pyong Lee (Camarote), participante do BBB20, ganhou 300 mil seguidores no Instagram desde o último fim de semana e tem recebido muito apoio das internautas. Coincidência ou não, o amparo das seguidoras aconteceu após ir ao ar na Globo as cenas do hipnólogo bêbado tentando beijar Marcela (Pipoca) na última festa do reality show.

Depois disso, Sammy apagou todas as fotos que havia publicado ao lado de Pyong neste ano. Grávida de nove meses e prestes a dar à luz Jake, seu primeiro filho com o participante, ela também tirou de seu perfil as publicações que havia feito para exaltar a participação do marido no programa.

Já nos Stories, a influenciadora digital tem se limitado a falar sobre maternidade e não mencionou mais assuntos relacionados ao BBB, segundo o Notícias da TV. A mudança no comportamento da esposa de Pyong aconteceu porque ela foi muito questionada na web sobre as atitudes do marido no confinamento. Em contrapartida, ela optou por ficar em silêncio e se posicionar apenas no momento em que achar oportuno.

No último fim de semana, Pyong decepcionou o público após apertando a bunda de Flayslane (Pipoca), esfregar suas partes íntimas na cabeça de Gizelly (Pipoca) e tentar beijar Marcela.

Após o apelo dos internautas pela expulsão do hipnólogo, a Globo o advertiu, conversou com as vítimas e exibiu todo o ocorrido na íntegra.

