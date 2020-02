Polícia civil investiga Pyong por acusações de abusos

O participante Pyong Lee, do BBB 20, está sendo investigado por possíveis abusos sexuais praticados dentro do reality show daGlobo. A informação foi confirmada ao UOL pela assessoria da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

“De acordo com informações da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, foi realizado um registro para apurar os fatos veiculados na mídia”, informou a assessoria. Internautas se revoltaram com atitudes de Pyong na última festa após ele tentar beijar Marcela e passar a mão no bumbum de Flayslane.