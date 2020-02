Criança com suspeita do novo coronavírus está isolada, em Ponta Grossa

A criança que está com caso suspeito do novo coronavírus está isolada na casa onde mora, em Ponta Grossa na região dos Campos Gerais do Paraná. Membros da Fundação Municipal de Saúde (FMS) visitaram a família do menino, que tem sete anos, na manhã desta terça-feira (11).

O caso suspeito foi comunicado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (Sesa) na segunda-feira (10). A criança esteve em janeiro na região sul da China, em Taishan (Guangdong).

De acordo com a FMS, a criança apresentou melhoras. O exame que pode confirmar ou descartar o diagnóstico da doença deve sair em até 48 horas.

A infectologista Gabriela Margraf, que acompanha o caso, disse que não há risco de transmissão da doença em Ponta Grossa.

"A criança foi orientada a ficar em casa, isolada, para não haver risco de transmissão até a confirmação ou exclusão do resultado", explicou a infectologista.

Segundo a FMS, a criança ainda não foi para escola neste ano. No entanto, o menino passou por locais públicos, como os aeroportos de Curitiba e Guarulhos (SP).

A Fundação de Saúde disse que está seguindo os protocolos estipulados pelo Ministério da Saúde.

