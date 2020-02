Vídeo: funcionários fazem “guerra de álcool em gel” ao fundo de telejornal

Um momento inusitado durante a programação do SporTV chamou atenção nas redes sociais na segunda (10). A jornalista Fabiola Andrade fazia uma análise do jogo de futebol entre São Paulo e Santo André, que ocorreu no domingo (9).

Enquanto ela comentava a derrota do clube do Morumbi para o do ABC, dois funcionários aparecem ao fundo do cenário, brincando com potes de álcool em gel. Eles tentar espirrar o conteúdo um no outro, enquanto pulam e dão risada.

A cena não durou mais do que dez segundos, mas foi o suficiente para virar piada. O vídeo foi compartilhado diversas vezes no Twitter, inclusive no Instagram de um dos participantes da “guerra”, o repórter Lucas Strabko, que revelou que tomou uma bronca pela aparição inusitada.

(MSN)