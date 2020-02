As fortes chuvas que atingiram São Paulo na segunda-feira (10) fizeram mais uma vítima em Marília, no interior do estado. Uma parte do asfalto da Rodovia Dona Leonor Mendes de Barros, na altura do km 308, cedeu, causando uma erosão.



Um caminhão e um automóvel caíram no buraco. O ocupante do carro não resistiu aos ferimentos.

Não há informações sobre as vítimas.

Com informações Jovem Pan.