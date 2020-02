Sesa emite nota sobre caso suspeito de coronavírus em Ponta Grossa; paciente é um menino de 7 anos 

A Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) emitiu nota no final da tarde desta segunda-feira (10) confirmando que recebeu uma notificação sobre um caso suspeito de infecção do novo coronavírus em Ponta Grossa.

Segundo a nota, o paciente é um menino de 7 anos, que esteve em janeiro no sul da China em Taishan (Guangdong). O menino retornou ao Brasil no dia 30 de janeiro, passou por atendimento hospitalar no dia 6 de fevereiro sendo diagnosticado com sintomas de quadro respiratório leve", diz a nota.

A Sesa afirma que "medidas preventivas e de bloqueio foram adotadas pelo município. Enquanto se aguarda análise das amostras, o paciente passa por acompanhamento em domicílio. O Centro de Operações em Emergências (COES) da Sesa, instituído no último dia 3 de fevereiro, acompanha a situação do Novo Coronavírus, com estratégias e procedimentos para enfrentamento diante da possibilidade de circulação do vírus", ressalta a nota.

O Paraná já teve outros dois casos suspeitos do Novo Coronavírus que foram descartados depois de exames laboratoriais específicos para o vírus. “Estamos em alerta para esta situação de emergência de saúde pública e adotando todas as medidas preventivas seguindo orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde”, afirmou o secretário Beto Preto.

São considerados suspeitos e devem procurar as unidades de saúde pessoas com sintomatologia respiratória, incluindo febre, tosse e dificuldade para respirar, e que apresentam histórico de viagens para áreas de transmissão local (China) nos últimos 14 dias ou ter tido contato próximo com pessoas e casos suspeitos ou confirmados da doença.

Prevenção

O COES alerta para as informações de prevenção que, neste momento são as mesmas indicadas para outras síndromes respiratórias, como a Influenza. As principais medidas são: evitar contato próximo com pessoas com infecções respiratórias agudas; lavar frequentemente as mãos, especialmente após o contato direto com pessoas doentes e antes de se alimentar; usar lenço descartável para higiene nasal; cobrir nariz e boca ao espirrar e tossir; não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres pratos, copos ou garrafas.