Confira o horóscopo desta terça-feira (11) 

Aquário

O aquariano vive de opostos, sente necessidade de ser livre e desimpedido, mas não consegue ficar sozinho. Gosta de falar, porém quase nunca ouve o que os outros tem a dizer. E por aí vai. Na verdade, ele quer ser diferente. Este signo é do tipo pensador. É uma pessoa bem intencionada e adora se envolver em buscas espirituais para realizar um de seus objetivos, o de fazer um mundo melhor no futuro.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de forte personalidade, o que fará se destacar no meio em que vive ou trabalha. Alcançará sucesso em tudo o que fizer. Estará sempre ajudando os mais necessitados. É forte, capacitado e justo.

Alerta

Os nativos de Virgem ficam no alerta até às 20h38, e a rotina deve ser sua aliada durante esta fase negativa. Após esse horário, os cuidados serão dos librianos, que ficarão dois dias e meio neste período desfavorável. Áries – Vênus no seu signo traz ganhos inesperados, melhora o relacionamento afetivo e familiar. Se prepare, pois a partir do dia 19 o Sol, passa a lhe desfavorecer. Segurança com seu amor. C. 619 M. 0258

Touro – Fase que terá complicações em acertar o setor financeiro. Problemas de ciúmes poderão interferir na convivência. Procure valorizar mais a família. Dê atenção ao seu visual. C. 965 M. 8427

Gêmeos – Terá surpresas nos negócios, que fluem para o sucesso. Positivo para viagens, compras, novos trabalhos e resolver assuntos domésticos. No amor, seu carisma vai se destacar. C. 053 M. 1273

Câncer – Bom período para resolver assuntos de trabalho. Colaboração perfeita de todos, incluindo colegas, sócios, parceiros, enfim mil acertos. Apessoa amada busca mais compreensão. C. 736 M. 6994

Leão – Realize seus sonhos profissionais e conquiste melhor posição nos negócios. Você esta cheio de energia e muito charme o que pode causar inveja. Amor interessante, paixão forte. C. 872 M. 2705

Virgem – Dia de alerta. No amor a solidão pode incomodar. O trabalho traz muitas preocupações. Não fuja da realidade. Você vai sai deste período negativo às 20h38, até esse horário fique na rotina. C. 297 M. 9131

Libra – Vênus, esta no seu signo oposto e traz amor, paixão e dinheiro. Facilidade para se expressar e melhorar o relacionamento profissional. Às 20h38, você entrará no alerta. C. 401 M. 7883

Escorpião – Novidades na vida familiar, receberá notícias boas de parentes. Coloque garra nos negócios e trabalho. Conte com Gêmeos e Câncer. Apoio da pessoa amada. C. 808 M. 9750

Sagitário – Fase da mais evoluídas nos negócios e trabalho. Aproveite para viagens e assinatura de compromissos profissionais. Solte a imaginação. Encontros amorosos estão em alta. C. 524 M. 4369

Capricórnio – Você se sente mais alegre e feliz no trabalho. Chances de trabalhar em casa. Vínculos afetivos estão fortes. Melhoram as condições financeiras. Amor suave. C. 384 M. 4562

Aquário – Grandes novidades em negócios relativos a imóveis ou setor de informática. Quem trabalha em parceria pode esperar o melhor. Família feliz ao seu lado. Compromisso afetivo em paz. C. 740 M. 3016

Peixes – Você tem a sensação de estar só, mas é apenas um período. Terá facilidade de aprender lições da vida. Todos envolvidos com você transmitem boas energias. Não viaje. Cuide da saúde. C. 112 M. 5648