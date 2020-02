Um homem de 54 anos está internado em estado grave após ser espancado, torturado e ter os testículos arrancados com um facão por um casal em Água Clara, no Mato Grosso do Sul.

Segundo informações, a vítima teria “dado em cima” da mulher comprometida. O casal acabou preso em flagrante após uma denúncia anônima e entregue à disposição da justiça.

Com informação do site Plantão 190.