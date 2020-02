Paraná Cidadão oferta ações gratuitas em Fazenda Rio Grande

O programa Paraná Cidadão, da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, já está com o cronograma de eventos do primeiro semestre fechado e a primeira cidade que receberá a feira de serviços será Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

A ação acontece a partir desta quarta-feira (12), e segue nos dias 13 e 14 (quinta e sexta-feiras), no Ginásio de Esportes da Escola Municipal 26 de Janeiro (Caic), na Avenida Brasil, 2014 – bairro Nações.

Os serviços iniciam com a confecção de identidade exclusiva para crianças e adolescentes de 2 a 17 anos. A ação faz parte do Programa Criança e Adolescente Protegidos. Na quinta e sexta-feiras (13 e 14) os moradores de Fazenda Rio Grande e região poderão usufruir dos diversos serviços gratuitos à disposição. Emissão de documentos pessoais (RG, CPF e Carteira de Trabalho); intermediação de vagas de empregos na região; cadastro no programa Nota Paraná; Detran; tarifa sócia de água e luz, cadastro no ID Jovem; além de orientações jurídicas; do consumidor; da mulher (com o Ônibus Lilás); da pessoa com deficiência e pessoa idosa (com o passe livre intermunicipal). Ainda informações sobre a garantia dos direitos fundamentais e assistência social.

Serviço: Paraná Cidadão em Fazenda Rio Grande.

Data: Quarta, quinta e sexta-feiras (12, 13 e 14).

Horário: 9h às 17h.

Local: Ginásio de Esportes da Escola Municipal 26 de Janeiro (Caic), Avenida Brasil, 2014 – bairro Nações, Fazenda Rio Grande.