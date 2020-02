Inscrições para programa de intercâmbio nos EUA estão abertas no Paraná 

Estão abertas as inscrições para o programa que prevê o intercâmbio de professores do Paraná para atuarem no ensino de Português no estado americano de Utah. Para acessar o edital completo clique http://www.seti.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-02/editalutah2020_0.pdf



A ação é resultado do Memorando de Entendimento entre a Secretaria de Educação do Estado de Utah e a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), assinado em 2014.

“O Programa fortalece a cooperação internacional entre o Paraná e o Estado de Utah na medida em que proporciona uma troca de experiências culturais, de ensino e de aprendizagem”, disse o coordenador de Relações Internacionais da Seti, Luis Mascarenhas.

A coordenadora do Programa de Imersão dupla em Língua Portuguesa do Estado de Utah, Silvia Juhas, disse que 33 professores já tiveram essa experiência. “Hoje temos 29 professores que atuam no ensino fundamental. A experiência em um sistema educacional diferente do vivenciado no Brasil contribui para a formação profissional dos professores e para que alunos americanos aprendam a língua e conheçam cultura brasileira”.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 6 de março nas Assessorias de Relações Internacionais das universidades estaduais do Paraná, da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

Os professores aprovados permanecerão nos EUA pelo período de até três anos e atuarão no ensino de Português para crianças do 1º ao 9º ano.

Podem se inscrever docentes de Pedagogia, Letras ou áreas afins com experiência comprovada de três anos na função de professor do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

O professor selecionado deverá estar apto pra o ensino das disciplinas de Português, Matemática, Estudos Sociais, Ciências e Educação Física e Artes.

BENEFÍCIOS – O contrato de trabalho em tempo integral será de 40 horas semanais, sendo 30 horas em sala de aula e 10 para preparação.

O candidato aprovado também passará por um treinamento de uma semana no início do mês de agosto com moradia inicial em um hotel além de moradia provisória na casa de uma família da escola pelo período máximo de duas semanas.

Os cônjuges dos candidatos aprovados terão direito a visto de trabalho em tempo parcial e os filhos, com idade de 5 a 18 anos, poderão ser matriculados em uma escola pública no Estado de Utah.

PROCESSO SELETIVO - A seleção dos profissionais será feita pela coordenação do programa nos EUA. Serão três etapas eliminatórias: análise de documentos, entrevista em inglês (conduzida pela equipe do Programa de Imersão de Língua Portuguesa de Utah) e avaliação de uma experiência didática com alunos, gravada em vídeo pelo candidato.