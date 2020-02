CPI do Acidente da Chapecoense ouve Ministério Público nesta terça

A CPI do Acidente da Chapecoense promoverá, nesta terça-feira (11), às 9h05, audiência pública para conhecer a atuação do Ministério Público Federal em relação à tragédia que matou 71 pessoas, em 2016. A comissão é presidida pelo senador Jorginho Mello (PL-SC) e tem como relator o senador Izalci Lucas (PSDB-DF).

O procurador da República no município de Chapecó-SC, Carlos Humberto Prola Júnior, foi convidado para participar da reunião em nome do Ministério Público e prestar esclarecimentos sobre a queda do avião que levava o time catarinense para disputar a final da Copa Sul-Americana, na Colômbia.

A audiência pública ocorrerá na primeira parte da reunião, na sala 9 da Ala Alexandre Costa. A segunda parte será destinada à votação de 15 requerimentos de convocação de depoentes. Todos os pedidos são do senador Izalci Lucas. Entre os possíveis convocados, estão representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF); do departamento financeiro da Chapecoense; e da LaMia, companhia aérea do avião acidentado.

* Fonte: Agência Senado