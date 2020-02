Dia D contra o sarampo será neste sábado (15) em Faxinal

A Campanha Nacional de vacinação contra o sarampo começa nesta segunda-feira (10) e segue até o dia 13 de março. O dia D de mobilização nacional será neste sábado (15), e a vacina já está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Estado.

Diferente da campanha nacional, que preconiza que nesta primeira etapa seja vacinado o público de cinco a 49 anos, o Paraná vai vacinar todas as pessoas de cinco até 59 anos. O público-alvo do Estado são as pessoas de 20 a 29 anos, que representam hoje 52% dos casos confirmados com a doença. A estimativa é vacinar cerca de 600 mil pessoas nessa faixa etária.

Em Faxinal, a Secretaria Municipal de Saúde avisa que já está com o cronograma de vacinação no Posto de Saúde Central. A campanha começou nesta segunda-feira, dia 10, e vai até dia 10 de fevereiro. O dia D será dia 15 de fevereiro.

A vacinação no “Posto de Saúde Central”, acontece de segunda à sexta-feira das 8hs às 11h30min e das 13h às 17h30min.

Obs. Levar carteira de vacinação e Cartão SUS.

O público alvo - Cinco à 59 anos conforme carteira de vacinação.

População de 20 à 29 anos, toma a vacina sem carteirinha ou comprovante vacinal.

DIA “D” 15 DE FEVEREIRO

Posto de Saúde Central das 8h às 17hs.