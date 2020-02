Ana Maria Braga se casa com francês durante tratamento de câncer

Ana Maria Braga se casou na última sexta-feira, (7), com o francês Johnny Lucet. A cerimônia ocorreu na mansão da apresentadora, em São Paulo, e reuniu familiares e amigos.

Fabrício Battaglini e Patrícia Poeta, substitutos de Ana durante as férias dela, comentaram a novidade durante o Mais Você. "Foi uma cerimônia íntima, só para a família, e bilíngue, porque o noivo é francês", afirmou o âncora.

Lucet disse "sim" em português e foi tudo "à moda antiga": ele pediu a mão de Ana Maria a seus filhos, e Ana viajou até Rouen, noroeste da França, para pedir a mão do namorado a seus pais.

Em clima de romance, as alianças foram feitas com o nome do casal do lado de fora do anel. A festa também foi intimista, com bolo e champagne.

Em entrevista ao E+, em outubro de 2019, Ana disse que é "defensora do amor", mas descartava casamentos. "Eu adoro casar. Acho que casar é um ato de amor. A pessoa só casa se está apaixonada. Eu vivo incentivando todo mundo, mas agora estou em um período de 'recesso parlamentar'", disse, em tom de brincadeira.

No último domingo, (9), a global divulgou no Instagram uma foto cozinhando ao lado de Johnny Lucet. "Ele me vendo conversar com as panelas. Cozinha é amor", escreveu.

Ana Maria Braga revelou no fim de janeiro que foi diagnosticada novamente com câncer de pulmão. A apresentadora, que já teve dois tumores no mesmo órgão, deu a notícia ao vivo antes de encerrar o Mais Você, dirigindo-se aos telespectadores.

Via, Estadão.