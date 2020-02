Proprietário mata suspeito que tentava levar motocicleta de residência, em Pinhais

O dono de uma casa no bairro Pineville, em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, matou a tiros um suspeito que tentava levar uma motocicleta da residência. O caso aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (10) e, como arma não é legalizada, o rapaz será encaminhado à delegacia.

O tenente Willian Ubida, da Polícia Militar, afirmou à Banda B que o dono da residência tentou dialogar com o suspeito. “O proprietário viu ele levando a motocicleta e passou a tentar dialogar, do andar de cima da casa. O autor do furto ignorou e o dono da casa efetuou o disparo de arma de fogo”, descreveu.

Segundo o tenente, a arma usada pelo proprietário não estava registrada. “Não vamos liberar informações sobre o rapaz. O que se pode estabelecer é que a arma não tem documentação e será lavrado flagrante por isso”, destacou.

O corpo do suspeito será recolhido ao Instituto Médico Legal de Curitiba. O inquérito do caso será levado à Delegacia de Pinhais.

