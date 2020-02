Dupla é presa após fazer mais de 30 reféns em posto de saúde, no Paraná

Dois homens foram presos suspeitos de assaltarem duas pessoas, tentarem fugir da polícia e fazerem mais de 30 pessoas reféns em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), em Formosa do Oeste, no oeste do Paraná, segundo a Polícia Militar (PM).

O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (10) e, segundo a PM, ninguém ficou ferido.

De acordo com a polícia, a ação dos suspeitos começou em Jesuítas, também no oeste, a cerca de 14 quilômetros de Formosa do Oeste, quando assaltaram duas vítimas em uma caminhonete.

Com o flagrante da PM, houve perseguição dos suspeitos, que seguiram para a cidade vizinha com as duas vítimas dentro do veículo, conforme a polícia.

Em seguida, de acordo com a PM, os suspeitos entraram no posto de saúde da cidade com os reféns e renderam as outras pessoas que estavam na unidade.

Não houve nenhum disparo de arma de fogo, de acordo com a PM.

Conforme a polícia, alguns pacientes e funcionários conseguiram fugir pelas janelas da Unidade Básica de Saúde durante a ação.

Após negociação com a PM, que durou cerca de 30 minutos na UBS, os reféns foram liberados aos poucos e os suspeitos se entregaram à polícia.

