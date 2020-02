Baile da Vogue: Modelo vestida de 'A Pequena Sereia' se destaca no evento

Um dos eventos mais esperados do ano, o Baile da Vogue, contou este ano com uma ação inédita de Disney Princesa. Em parceria com a Hasbro, a franquia Disney Princesa foi representada por um espaço exclusivo no evento, que aconteceu na última noite de sexta-feira (07).

O icônico Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, foi o cenário do baile, cujo tema foi “Jardim das delícias - Uma noite de surrealismo tropical em ode ao Rio de Janeiro”.

O destaque da noite foi para a modelo Mariane Calazan que usou um vestido criado pela estilista Helo Rocha que foi desafiada a criar, em tamanho real, uma roupa com base no vestido da boneca Ariel na versão “Style Series”, da Hasbro. O vestido foi produzido a partir de resíduos recolhidos nos oceanos pelo Instituto EcoSurf.

Divulgada nas redes sociais da Disney, 'A Pequena Sereia' brasileira ganhou elogios de anônimos e famosos. Entre eles, está a atriz Marina Ruy Barbosa. "Apaixonada nessa Ariel", comentou a famosa.



Com informações, Uol.