Netflix divulgou, nesta segunda-feira (10), a terceira temporada de 'Sex Education', série considerada um dos mais recentes sucessos do serviço de streaming.

O terceiro ano do seriado foi confirmado por meio do canal oficial da Netflix no YouTube. Confira o anúncio:

No vídeo, o diretor Groff surge e fala dos personagens como se eles fossem obras de arte. No final, ele confirma a chegada da terceira temporada – que até o momento ainda segue sem data de estreia.

Com informações, Metrópoles.