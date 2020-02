Confira o horóscopo desta segunda-feira

Áries

Goste de ser elogiado e querido. Faça questão de acompanhar os resultados das suas ações. Seja humilde e se disponha a escutar assinalamentos ou queixas e faça questão de retificar suas faltas.

Touro

Observe sua agenda ou anotações e perceba o que ficou por fazer e realize durante esta semana. Confirme sempre se foi entendido. Opte pela fala simples e direta do coração. Privilegie o prazer, a satisfação, aquilo que lhe traz alegria.

Gêmeos

Construa uma vida alinhada a seus princípios e sonhos. Observe se está se resistindo a tomar atitudes mais coerentes com o momento que vive. O astral planetário é favorável à mudança e ao aprimoramento ético.

Câncer

Transforme atitudes negativas em positivas para se libertar de ressentimentos e mágoas. No momento, concentre-se na qualidade com que realiza suas responsabilidades e compromissos.

Leão

Pode ser que suas expectativas dos outros sejam exageradas, poderá se decepcionar. Leve uma vida mais positiva, harmoniosa e eficiente aceitando as pessoas como são e aprendendo a lidar com as diferenças como algo que enriquece sua vida.

Virgem

Observe como está tratando seu corpo. Faça exercícios e divirta-se. Assim vai render mais no trabalho e melhorar a qualidade dos relacionamentos. Evite confrontos e discussões.

Libra

Bom momento para investir no seu aprimoramento artístico. Identifique seus dons e talentos e encontre tempo para os desenvolver. Enfrente o medo, a timidez, a preguiça e tudo o que possa impedir que se aprimore e desenvolva.

Escorpião

Privilegie a escuta, sentir o outro, entender o que é colocado e perceber a situação real das coisas. Trabalhe interiormente quando é atingido e fragilizado. Não dê continuidade a julgamento precipitado.

Sagitário

Assuma, nos desafios de relacionamento, apenas a parcela de responsabilidade que realmente lhe cabe. Observe se não está muito duro consigo mesmo e se responsabilizando por ações que correspondem aos outros.

Capricórnio

Liberte-se de tudo o que prenda à negatividade e ao baixo astral Poderoso é aquele que conquista o poder sobre si mesmo e sabe se cuidar e satisfazer suas necessidades com satisfação e alegria.

Aquário

Esteja atento com as pessoas próximas e familiares, mas saiba colocar limites, para encontrar tempo de realizar seus propósitos. Deixe claro o que quer e sua disponibilidade. O momento é para ser prático, mas não deixe de ser também carinhoso e atencioso.

Peixes

Examine seu comportamento, observe com humildade como as pessoas que convivem com você o estão sentindo. Diante de uma cara feia, triste, magoada disponha-se a com amor dialogar até liberar os desentendimentos.