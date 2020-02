'Indústria americana' leva o Oscar de melhor documentário e derrota 'Democracia em vertigem'

Indicado a 92ª edição do Oscar, o filme “Democracia em Vertigem”, dirigido pela mineira Petra Costa, foi derrotado na categoria de Melhor Documentário.



A obra era considerado azarão. Na visão pessoal da diretora Petra Costa, o filme narra o processo de impeachment de Dilma e a crise política no Brasil.

A cineasta de 36 anos, já havia chamado a atenção com filmes premiados: "Elena", de 2012 e "Olmo e a gaivota", de 2014.

Na categoria em que o filme concorria, o vencedor foi 'Indústria americana', co-dirigido pelo casal americano Steven Bognar e Julia Reichert, é uma produção da Netflix, financiado pelo casal Barack e Michelle Obama. A obra mostra os contrastes entre a cultura americana e chinesa durante a abertura de uma fábrica em Ohio, nos Estados Unidos.

No agradecimento, Reichert citou a frase "Workers of the world, unite!" ("trabalhadores do mundo, uni-vos"), um dos trechos mais famosos do "Manifesto comunista", de Karl Marx e Friedrich Engels (1848).



Com informações, G1.