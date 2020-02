BBB20: Pyong pede desculpas para esposa: “Perdi o controle”

Pyong, participante do Big Brother Brasil 20, ultrapassou limites, sendo inclusive acusado de assédio, durante a festa "Guerra e Paz", que aconteceu no último sábado (08).



O hipnólogo e influencer tentou beijar Marcela algumas vezes durante a festa, e ainda apalpou Flayslane enquanto dançavam.

“Py, olha para mim, você confia em mim? Para de beber”, pediu Marcela em um momento, antes do hipnólogo tentar beijá-la. Em outro momento o rapaz aparece puxando a sister por trás, e ela ainda pede bem alto: “Pyooong, para! Tá doido, quê isso?”, disse Marcela.

Durante a manhã deste domingo (09), o influencer visivelmente preocupado com seu comportamento na noite anterior, aproveitou o vídeo do raio-x para se desculpar com Sammy Lee, sua esposa.

“Primeira coisa que quero fazer é falar com a minha esposa. Sammy, ontem teve festa. Perdi o controle, não lembro de muita coisa. Desculpa. Até para os brasileiros todos, desculpa para quem assiste. Não lembro mesmo, mas foi muito… Nem sei se foi legal porque eu não lembro. Vou cuidar para não acontecer de novo. Desculpa, vida. Te amo, te amo muito”, disse o hipnólogo no vídeo.

Com informações, Metrópoles.