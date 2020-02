Brasileira que foi babá de filhos de Kourtney Kardashian chegou a ganhar R$ 1 milhão ao ano

Uma brasileira pode estar entre as babás mais bem-sucedidas do mundo. Com salário anual estimado em cerca de R$ 1 milhão, Maria Helena Heames, 38, já cuidou dos filhos da apresentadora Blac Chyna, e das crianças de Jeffrey Katzenberg, um dos fundadores do estúdio DreamWorks.

Porém, sua patroa mais famosa foi Kourtney Kardashian, na casa de quem morou até 2019, ocupando o posto de babá-chefe de três crianças. Viagens em jatos, passeios de skate na pista privada da mansão onde trabalhava e jantar na mesma mesa que os amigos da casa, como a atriz Megan Fox, fazem parte da rotina da baiana, segundo informações da revista Veja.

A divulgação revela ainda que Heames integra o seleto grupo das “nannies six figures”, como são conhecidas nos Estados Unidos as babás de luxo, que chegam a ganhar salários anuais de seis dígitos. Elas trabalham seis dias por semana em esquema de plantão.

Heames conta que em muitos casos as funcionárias são proibidas de usar celular durante o expediente e, também, contam com um cartão de crédito da família para a qual trabalham. “Há pais que estipulam limite de gasto, como US$ 100 diários. Não é porque é rica que a criança pode levar o que quiser”, explica a brasileira.

Hames deixou a rotina como babá para cuidar da filha, que tem nove meses. Casada com um norte-americano, ela investiu seus rendimentos em imóveis e é dona de uma agência de consultoria para babás.

Com informações, Banda B.