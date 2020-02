Três pessoas ficam feridas durante assalto a ônibus na BR 376, em Tijucas do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu na tarde deste domingo (09), a uma ocorrência de assalto a ônibus de turismo no km 652 da BR 376, em Tijucas do Sul, na região metropolitana de Curitiba. O ônibus seguia de Uruguaiana/RS para São Paulo/SP com 29 passageiros.

Ao passar pelo km 652 da BR 376, por volta das 13h45, o veículo foi abordado por um veículo Focus cinza com três elementos portando fuzil 556 e pistolas 9 mm.

Para forçar a parada do ônibus foi disparada uma rajada de fuzil. Na sequência os bandidos entraram no veículo e roubaram o dinheiro de todos os passageiros. Durante a ação foram feitos disparos dentro do ônibus na direção do teto e parabrisa.

Três passageiros ficaram feridos. Eles foram atingidos com coronhadas na cabeça.

Os assaltantes conseguiram fugir.