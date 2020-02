Três novos casos de coronavírus são diagnosticados em navio

Autoridades confirmaram neste sábado (8) que mais três pessoas que estão no navio Diamond Princess, que está agora sob quarentena no Porto de Yokohama, ao sul de Tóquio, contraíram o novo coronavírus.

O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social realizou testes em 279 dos mais de 3.700 passageiros e tripulantes a bordo navio. Os testes foram feitos em qualquer passageitro com sintomas como tosse e febre, assim como turistas que tiveram contato próximo com essas pessoas.

As autoridades informaram que as três pessoas diagnosticadas recentemente foram hospitalizadas.

O Diamond Princess partiu de Yokohama no dia 20 de janeiro. Ele fez uma parada em Hong Kong, onde desembarcou um passageiro do Território, de 80 anos, que posteriormente foi diagnosticado com o vírus. A embarcação retornou para Yokohama na segunda-feira (3).

O número de casos no navio está agora em 64, excluindo o primeiro paciente de Hong Kong. O ministério declarou que uma pessoa com um problema de saúde pré-existente encontra-se em estado grave.

O governo japonês estabeleceu uma quarentena de 14 dias para o Diamond Princess, que teve início na quarta-feira (5). As autoridades médicas planejam testes adicionais de diagnóstico para passageiros idosos e aqueles com problemas de saúde prévios, pois são os que correm mais perigo de enfrentar sintomas mais agressivos.

O número de casos confirmados no Japão está agora em 89, incluindo os 64 do navio de cruzeiro.