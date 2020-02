Homem é preso após tentar sacar cheque de R$ 50 milhões em banco de Curitiba

A tentativa de um homem de sacar um cheque de R$ 50 milhões, despertou a desconfiança de funcionários de uma agência bancária de Curitiba. Em uma verificação de rotina, feita no banco, foi descoberto que o cheque era original, porém a assinatura do gerente era falsificada.

Após suspeita, policiais da Delegacia de Furtos e Roubos (DFR) foi acionada. O delegado Victor Loureiro, da DFR, explicou que a emissora da ordem de pagamento era de uma agência em São Paulo. Segundo informações da Polícia Civil, o que chamou a atenção foi o valor do cheque, que era muito alto. Além disso, outro ponto visto pelo delegado é que o gerente não existe na agência de origem.



Algo que chamou a atenção também dos policiais foi a tranquilidade do suspeito estava durante todo o procedimento do flagrante. Na delegacia, o homem foi autuado por estelionato tentado, crime que permite fiança. Após o recolhimento do valor arbitrado, ele foi liberado.



Com informações Banda B.